В Луганской области сразу 5 силовых ведомств обнаружили производство поддельного топлива и масла

В Луганской области выявили предпринимателя, который организовал незаконное производство, хранение и реализацию фальсифицированных горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ДФС в Луганской области.

В ходе санкционированных обысков по месту изготовления фальсифицированных горюче-смазочных материалов обнаружен цех по незаконному производству ГСМ путем смешивания низкокачественного горючего с различными добавками, повышающими его качество. В дальнейшем горючее реализовывалось на АЗС Луганской области и местному населению за наличные средства.

По результатам обысков обнаружено горюче-смазочные материалы в количестве около 65 000 литров, ориентировочной стоимостью 2 млн. гривень.

Также в операции участвовали практически все силовые ведомства области - ДФС, ДСР Национальной полиции Украины и сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Руководила всем этим оркестром силовиков Луганская областная прокуратура.