Российские террористы обстреляли Золотое-4 в Луганской области

31 марта российские террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелами оказались позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области боевики обстреливали поселок Золотое-4 из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей вооруженные формирования РФ вблизи населенных пунктов Светлодарск и Луганское вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории.

После завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которого оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемниками Российской Федерации осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.

Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций.