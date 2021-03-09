Российские террористы обстреляли Золотое-4 в Луганской области

Российские террористы обстреляли Золотое-4 в Луганской областиСегодня, 10:40
31 марта российские террористы 5 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелами оказались позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях.
В Луганской области боевики обстреливали поселок Золотое-4 из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На границе Донецкой и Луганской областей вооруженные формирования РФ вблизи населенных пунктов Светлодарск и Луганское вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории.
После завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которого оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемниками Российской Федерации осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.
Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций.