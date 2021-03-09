С утра в Рубежном объявляли спецоперацию «Сирена» - преступник бросил в полицию гранату

Сотрудниками полиции при участии бойцов спецподразделения «КОРД» найден и задержан в порядке статьи 208 УПК Украины 39-летний житель города Рубежное. Этот человек ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда ему была присуждена условное наказание.

Сегодня утром, в Рубежном наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7 микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия. К счастью от взрыва гранаты полицейские не пострадали.

Учитывая дерзость преступления, факт использования взрывчатки и опасность, которую может нести вооруженный преступник для гражданского населения, начальником ГУНП в Луганской области был введен специальный план по установлению местонахождения и задержанию правонарушителя. Личный состав полиции Луганщины был поднят по тревоге и началось проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудниками следственно-оперативной группы в ходе осмотра места происшествия было установлено, что вероятно преступник использовал гранату РГД-5, еще на месте происшествия был обнаружен пистолет и граната РГД-5, которые он выбросил, убегая от полицейских. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение правопорущника. Бойцы «Корд» задержали злоумышленника в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати.

Проведения спецоперации «Сирена» завершено. Сейчас следователями открыто уголовное производство по статье ст. 348 УК Украины «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего».