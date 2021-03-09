Украина в ТКГ в очередной раз предложила российским террористам не стрелять

Украина в ТКГ в очередной раз предложила российским террористам не стрелятьВчера, 18:08
Сегодня в режиме видеоконференции проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук начал заседание переговорщиков с предложения вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня уже с первого апреля. Об этом в эфире Espreso.TV сказал спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович.
По его словам, заседание в ТКГ проходило конструктивно, а представители ОБСЕ не давали слова представителям боевиков России.
Арестович отметил, что предложение о режиме прекращения огня сейчас рассматривается на заседании ТКГ на уровне глав делегаций.
Также сегодня стороны обговорят:
- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.