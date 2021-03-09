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Убившего свою жену в оккупированном Луганске мужчину отправят на принудительное лечение к психиатрам

Вчера, 15:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области завершено досудебное расследование по факту умышленного убийства, совершенного в оккупированном Луганске.

В сентябре 2020 года 55-летний мужчина на почве ревности задушил свою жену. С целью сокрытия преступления и избежания уголовной ответственности он закопал тело в лесополосе и пересек международный пункт пропуска «Меловое».

Об указанном факте правоохранительным органам стало известно от дочери потерпевшей. Благодаря оперативным скоординированным действиям следователей  в Луганской области местонахождение злоумышленника, который скрывался на территории Станично-Луганского района, было установлено.

После задержания лица правоохранители установили место захоронения потерпевшей и приняли меры по переправке тела для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По результатам экспертизы установлено, что женщина умерла от механической асфиксии. На ее теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения, что свидетельствует о жестоком избиении перед удушением. Таким образом, следствие получило неопровержимые доказательства совершения задержанным умышленного убийства.

Мужчине было сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования проведена комплексная судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установлено, что лицо совершило преступление в состоянии расстройства психики и поведения, которые лишали его способности осознавать свои действия и руководить ими.

Сейчас в Новоайдарский районный суд Луганской области направлено ходатайство о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера.


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