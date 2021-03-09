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Мандат миссии ОБСЕ в Луганской и Донецкой областях продлен на год

Вчера, 15:09 citynews.net.ua | Напечатать

Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен еще на один год - до 31 марта 2022 года. Соответствующее решение было принято во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ 31 марта 2021 года.

Также делегации 57 стран-участниц одобрили бюджет Специальной мониторинговой миссии на новый летний период - с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года.

Таким образом, работу СММ ОБСЕ в Украине  продлили практически в последний момент - нынешний мандат миссии заканчивался 31 марта 2021.

Как сообщалось ранее, 26 марта МИД Украины выступил с заявлением, в котором назвал неприемлемым тот факт, что некоторые государства-члены ОБСЕ блокируют решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев.
Как отмечали в ведомстве, в случае недостижения консенсуса о продлении мандата, свертывания деятельности СММ ОБСЕ будет играть на руку только Российской Федерации: незаконная военная деятельность вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины останется вне поля зрения международного сообщества, прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации.

Кроме того, непродление мандата СММ могло нанести серьезный удар по авторитету ОБСЕ как региональной безопасности организации, а выполнение безопасности положений Минских соглашений и договоренностей Нормандского формата было бы критически затруднено без мониторинга миссии.


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