Госдеп США обнародовал отчет о нарушении прав человека в Украине и в оккупированных районах Луганска, Донецка и Крыма

Госсекретарь США Энтони Блинкен представил 45 ежегодный доклад о соблюдении прав человека, в котором сообщается о злоупотреблении и нарушениях в странах мира, в том числе в Украине, в оккупированных россиянами Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на отчет Энтони Блинкена.

"Пандемия повлияла не только на здоровье людей, но и на их способность безопасно пользоваться своими правами человека и основными свободами. Некоторые правительства использовали кризис как предлог для ограничения прав и укрепления авторитарного правления. Другие правительства полагались на демократические ценности и процессы, включая свободную прессу, прозрачность и подотчетность, чтобы информировать и защищать своих граждан. Женщины и дети сталкивались с повышенным риском, поскольку распространенность гендерного и домашнего насилия увеличивалось из-за изоляции…

У всех нас есть работа, и мы должны использовать все доступные инструменты для построения более мирного и справедливого мира".

В Украине существенные проблемы прав человека включали:

убийства;

пытки и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания задержанных со стороны сотрудников правоохранительных органов;

суровые и опасные для жизни условия в тюрьмах и центрах содержания под стражей;

произвольный арест или задержание;

серьезные проблемы с независимостью судебной власти;

злоупотребления в ходе возглавляемого Россией конфликта на Донбассе, включая физическое насилие в отношении гражданских лиц и членов вооруженных групп, содержащихся в следственных изоляторах;

серьезные ограничения свободы слова, прессы и Интернета, включая насилие, угрозы насилием или необоснованные аресты или

преследования журналистов, цензуру и блокировку веб-сайтов;

серьезные коррупционные действия;

преступления, связанные с насилием или угрозой насилия, направленные против лиц с ограниченными возможностями, членов групп этнических меньшинств, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров или интерсексуалов.

Согласно отчету, украинские власти, как правило, не предпринимали адекватных шагов для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершавших злоупотребления, что создавало атмосферу безнаказанности.





В Госдепе США сообщают, что в спровоцированном и разжигаемом Россией конфликте в регионе Донбасса возглавляемые Россией силы участвовали в убийствах мирных жителей на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей

внесудебные казни;

исчезновения и похищения;

пытки и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания;

суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах;

произвольный арест или задержание;

серьезные ограничения свободы передвижения через линию соприкосновения на востоке Украины и многие другие нарушения.

Проблемы с правами человека в оккупированном Россией Крыму в 2020 году включали в себя: