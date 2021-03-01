Макрон и Меркель в очередной раз призвали Путина прекратить стрельбу на Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконференции, на которых обсуждали в том числе ситуацию в Донбассе.

В заявлении на сайте Елисейского дворца говорится, что РФ должна признать ответственность за происходящее на Донбассе.

«Отмечена необходимость решительного обязательства России по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработки пути выхода из кризиса при соблюдении Минских договоренностей», — говорится в заявлении.

«Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке путей выхода из кризиса при соблюдении минских соглашений», — сказано в сообщении Елисейского дворца.

В заявлении на сайте немецкого правительства об Украине упоминается лишь двумя предложениями. «Обсуждалось также урегулирование конфликта на востоке Украины. Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате для реализации Минских договоренностей», — говорится в заявлении.

В Кремле сообщили, что в ходе переговоров подтверждена безальтернативность минских договоренностей как основы урегулирования конфликта. Также там отметили, что Путин настаивал на прямых переговорах Украины с представителями террористических организаций ДНР и ЛНР. Политсоветники лидеров продолжат совместную работу, добавили в Кремле.