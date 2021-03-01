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Жители оккупированных Луганска, Донецка и Крыма могут поступить на подготовительные курсы в украинские вузы

Сегодня, 10:46 citynews.net.ua | Напечатать

Девять украинских вузов принимают абитуриентов из временно оккупированных территорий АР Крым. а также Луганской и Донецкой областей на подготовительные курсы в рамках пилотного проекта МОН по бесплатному обучению с возможностью дальнейшего поступления на учебу как переселенцев.

Об этом сообщает министерство образования и науки.

«Слушателями подготовительных курсов могут стать лица, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донецкой, Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые завершили учебу в учреждениях общего среднего образования на неподконтрольной территории после апреля 2014 года», - говорится в сообщении.

Обучение проводится с марта по май 2021 года. После проведения анализа относительно проведения первого этапа пилотного проекта планируется второй этап - с октября 2021 по май 2022 года.

Пилотный проект проходит в девяти учреждениях высшего образования, в которых действуют образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина»:

  • Донецкий национальный технический университет;
  • Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
  • Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Мариупольский государственный университет;
  • Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова;
  • Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;
  • Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
  • Таврический национальный университет имени Владимира Вернадского;
  • Херсонский государственный университет.

На подготовительные курсы слушатели зачисляются без сдачи экзаменов. Обучение проходит по дневной форме. В случае введения ограничительных противоэпидемических мероприятий из-за коронавируса и в соответствии с возможностями слушателей, в каждом конкретном регионе и учреждении высшего образования обучение может проводиться по дистанционной или смешанной форме.

Учреждения высшего образования должны способствовать на период обучения обеспечению слушателей подготовительных курсов проживанием в общежитии.

Правительственная горячая линия по вопросам образования: (0-800-504-425), в рабочие дни - с 9:00 до 18:00 и в пятницу - с 9:00 до 17:00.


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Жители оккупированных Луганска, Донецка и Крыма могут поступить на подготовительные курсы в украинские вузы » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня