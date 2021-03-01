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В Луганской области 220 новых случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 10:42 citynews.net.ua | Напечатать

За 29 марта в Луганской области лабораторно подтверждено 220 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один человек.

Общее количество случаев COVID-19, выявленных в Луганской области с начала пандемии, выросло до 17247 случаев. От осложнений умерли 518 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 10 533 заболевших, госпитализировали 2597 человек, умерли 286 больных, выздоровели 3576 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего новых случаев за последние сутки выявлено в Киеве - 1422, Львовской - 961, Киевской - 934, Харьковской - 762 и Одесской - 721 областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 662 942 человек, из них 1 307 076 человек выздоровели,  32 418 - умерли от осложнений.


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