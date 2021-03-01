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С 1 апреля в Луганской области нерестовый запрет на вылов рыбы и раков

Вчера, 13:10 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 апреля в Луганской области начинает действовать нерестовый запрет на вылов рыбы. Нарушителям, кроме штрафа, возместить ущерб - за карася - 17 гривень, за судака - 510 гривень.

Приказом Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области «Об установлении весенне-летней нерестового запрета на лов водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах Луганской области в 2021 году» от 18.03.2021 № 47 / шт с целью охраны водных биоресурсов и создания благоприятных условий для их естественного воспроизводства в рыбохозяйственных водных объектах, вводится запрет на вылов всех видов рыбы в установленные периоды.

Сроки запрета осуществления любительского и спортивного рыболовства:

  • в реках и их корневых водах - с 1 апреля по 20 мая (включительно);
  • в водохранилищах и прудах - с 1 апреля по 10 июня (включительно);
  • в придаточных водоемах (озерах, старицах, протоках и др.) - с 1 апреля по 30 июня (включительно).

В период нерестового запрета разрешается только любительское рыболовство на специально определенных участках рыбохозяйственных водных объектов с берега одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с обязательным соблюдением требований Правил любительского и спортивного рыболовства по суточной нормы вылова и минимального размера рыб.

Запрещается передвижение плавучих средств (лодок), организация соревнований по рыболовству, проведение подводной охоты, а также строительных, дноуглубительных, взрывных и других работ, добыча строительных материалов, в рыбохозяйственных водных объектах и ​​на их прибрежных полосах.

Законами Украины «О животном мире», «Об охране окружающей природной среды», «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов», а также полномочиями, предоставленными Кодексом Украины об административных правонарушениях, за нарушение правил рыболовства право составлять протоколы об административных правонарушениях имеют работники рыбоохраны и Государственной экологической инспекции Украины.

За нарушение правил рыболовства в период нереста предусмотрено наказание в виде административных штрафов и уголовной ответственности.

Согласно КоАП, за незначительное нарушение правил рыболовства предусмотрено предупреждение или наложение штрафа на граждан от 34 до 170 гривень, на должностных лиц - от 170 до 510 гривень; за грубое нарушение правил рыболовства (например, рыболовство с применением огнестрельного оружия, электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, других запрещенных орудий лова, промышленных орудий лова лицами, не имеющими разрешения на промысел и т.д.) предусмотрен штраф 340-680 гривень с конфискацией орудий и средств совершение правонарушения, на должностных лиц - 510-850 гривень с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

В зависимости от степени нанесенного ущерба, за грубые нарушения предусмотрена также уголовная ответственность - штраф 3400-6800 гривень или лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией орудий и средств лова, и незаконно добытых водных биоресурсов.

Кроме штрафа за незаконный вылов правонарушителю начисляется сумма компенсации за нанесенный ущерб за каждую выловленную рыбу, независимо от ее размера и веса.

Так, постановлением Кабинета Министров Украины № 1209 от 21.11.2011 установлено суммы для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов, а именно: судак - 510 гривень, сом - 425 гривень, щука - 340 гривень, карп - 306 гривень, белый амур и толстолобик - 255 гривень, лещ - 170 гривень, линь - 119 гривень, синяк - 85 гривень, красноперка - 68 гривень, подуст и плоскирка - 34 гривны, карась, окунь и верховодка - 17 гривень.


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