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Украина во время заседания ТКГ будет уговаривать террористов не стрелять и открыть КПВВ В Счастье и Золотом

Вчера, 12:46 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе направит усилия на установление режима тишины, хотя еще 26 марта от рук русских оккупантов погибли четверо украинских защитников.

Об этом сообщил официальный представитель украинской делегации в ТКГ.

По словам речника ТКГ Арестовича, основные усилия сосредоточены на возвращении к строгому соблюдению сторонами режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Очередные заседания ТКГ в режиме видеоконференций состоятся 30 и 31 марта.

Пока же продолжаются консультации на уровне советников «Нормандской четверки». Цель последних — возвращение «к полному и всеобъемлющему режима прекращения огня».

На заседании, кроме вопроса о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, планируется рассмотреть и восстановления работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье. В повестку дня также отнесли и обмен удерживаемыми пленными и захваченными российскими террористами заложниками.


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Украина во время заседания ТКГ будет уговаривать террористов не стрелять и открыть КПВВ В Счастье и Золотом » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня