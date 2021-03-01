24 марта российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня

24 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Вблизи Авдеевки - российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а в районе Лебединского боевики обстреливали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ рядом с населенным пунктом Шумы оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Богдановка, боевики обстреливали ВСУ из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Также российские террористы проводят инженерные работы вблизи Водяного в направлении передовых позиций украинской армии.