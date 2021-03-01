В Попасной открыт приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия

При коммунальном учреждении «Попаснянский районный центр предоставления социальных услуг» заработало отделение для лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола.

Создание стационарного отделения для пострадавших реализовано общественной организацией «Социальное пространство».

Открытие этого отделения, его капитальный ремонт и оснащение помещений мебелью и техникой осуществлено при финансовой поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира в сумме 564 701 грн и при софинансировании из Попаснянского районного бюджета - 649 798 грн.

«Приют является третьим в Луганской области. Первые два открыты в городах Рубежное и Кременная, - отметила директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Элеонора Полищук. - Такие заведения очень необходимы как для женщин, так и для мужчин, пострадавших от домашнего насилия. Эти люди нуждаются в социальной, психологической и правовой помощи квалифицированных специалистов. Уверена, опыт этих трех городов станет примером для громад, которые присоединятся к этому важному социальному проекту».

Также она сообщила, что запланировано открытие социальных квартир в Лисичанске и Северодонецке. В Новоайдарской громаде обустроена специализированная комната для работы с обидчиками.

«Наши подопечные будут находиться здесь от одного до трех месяцев. Сюда они могут попасть по направлению полиции или мобильной бригады социально-психологической помощи, которая действует в городе, а также по направлению уполномоченного органа местной власти», - рассказала заведующая отделением Ирина Хоматова.

Дневной центр рассчитан на десять человек. Он содержит три жилые комнаты, кухню, санузел, комнату для отдыха и детский игровой уголок.

В прошлом году в Луганской области поступило 4500 официальных обращений по поводу совершения домашнего насилия, на 67% больше, чем в 2019 году.

Это результат широкой информационно-разъяснительной работы, организованной областной властью совместно с международными партнерами.

Пострадавшие стали больше доверять власти. Также это доказывает, что проблема домашнего насилия и насилия по признаку пола теряет статус приватности.