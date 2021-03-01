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Почти половина украинцев поддерживает проведение выборов на оккупированных территориях через 2 года после освобождения

Вчера, 17:36 citynews.net.ua | Напечатать

23 марта 2021 заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко принял участие в презентации результатов всеукраинского репрезентативного опроса, посвященного отдельным положениям проекту закона «О государственной политике переходного периода», которое проводили Info Sapiens по заказу Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине.

Как сообщает пресс-служба министерства, в обнародованном драфте проекта закона о переходном периоде предлагается определить, что выборы на деоккупированных территориях назначаются одновременно с очередными местными выборами, но не ранее, чем через два года после деоккупации соответствующего района, области, Автономной Республики Крым, города Севастополя.

Согласно данным проведенного опроса, почти половина опрошенных украинцев - 46,6% - согласны с таким предложением; только 11,6% респондентов против.

Эксперты также выразили свою приверженность инициативе Минреинтеграции по публичному обсуждению законопроекта «О государственной политике переходного периода», и считают, что такой метод является примером правильного сотрудничества государственных органов власти с гражданским обществом.

«Необходимость дискуссии в обществе по законопроекту о переходном периоде является определенным образом экзистенциальной, ведь в рамках дискуссии мы переходим к какому-то пониманию общих базовых понятий, развеиваем мифы, возвращаемся к реальности. Мы получили более чем от 100 адресатов реакцию на наш законопроект, это более 1000 страниц предложений и рекомендаций. Этот весь массив информации пока прорабатывается и в ближайшее время будет обнародован уже проект с учетом рекомендаций», - отметил Игорь Яременко

Напомним, накануне эксперты проекта «DIAL U» отметили высокую заинтересованность местных громад в обсуждении законопроекта «О государственной политике переходного периода». В рамках этого проекта были проведены консультации с представителями громад Херсона, Житомирской и Винницкой областей: ВПО, ветеранами АТО / ООС, органами власти и местного самоуправления, журналистами и общественными активистами, об отношении граждан к основам государственной реинтеграционной политики, изложенной в данном законопроекте.


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