В Луганской области количество потребителей наркотиков сократилось на 20 процентов

В Луганской области количество потребителей наркотиков сократилось на 20 процентовСегодня, 11:58
Количество потребителей наркотиков сократилось на 20%, количество пролеченных увеличилось на 30% - подведены итоги Региональной программы противодействия распространению наркомании на 2016-2020 годы
Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, заключительный отчет о выполнении программы представил на заседании рабочей группы по вопросам целесообразности подготовки проектов программ и финансирования действующих за счет областного бюджета директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев.
В 2016 году в рамках мероприятий Программы был проведен текущий ремонт помещения диспансерного отделения в Лисичанске, приобретено необходимое для работы центра оборудование и мебель. На эти цели из областного бюджета было профинансировано 298,7 тыс. грн.
В результате реализации программы получены следующие результаты:
- сокращенны масштабы незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Луганской области на 16 - 20% по сравнению с 2015 годом, что соответствует уменьшению количества потребителей наркотиков на 400 - 550 человек;
- охвачено профилактическими мероприятиями 75% подростков и молодежи в возрасте от 14 до 25 лет;
- увеличено количество лиц, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, на 20 - 30%.