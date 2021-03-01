В Луганской области количество потребителей наркотиков сократилось на 20 процентов

Количество потребителей наркотиков сократилось на 20%, количество пролеченных увеличилось на 30% - подведены итоги Региональной программы противодействия распространению наркомании на 2016-2020 годы

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, заключительный отчет о выполнении программы представил на заседании рабочей группы по вопросам целесообразности подготовки проектов программ и финансирования действующих за счет областного бюджета директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Юрий Стогниев.

В 2016 году в рамках мероприятий Программы был проведен текущий ремонт помещения диспансерного отделения в Лисичанске, приобретено необходимое для работы центра оборудование и мебель. На эти цели из областного бюджета было профинансировано 298,7 тыс. грн.

В результате реализации программы получены следующие результаты: