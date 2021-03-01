23 марта российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой области

За 23 марта в зоне ООС российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы были сосредоточены на позициях украинских военных в Донецкой области.

Недалеко от населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска обстреливали украинских военых из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А вблизи населенного пункта Шумы, оккупанты вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

У Гнутово, захватчики применили по украинским защитникам станковые противотанковые гранатометы, а неподалеку Широкино - из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Слевное - российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.