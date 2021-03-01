В Украине изменили порядок самоизоляции при въезде в страну или пересечении КПВВ на Донбассе

Сегодня в Правительственном курьере опубликовано Постановление КМУ №230 от 22 марта №23 . Изменения касаются Постановления КМУ от 9 декабря 2020 № 1236 Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщает Донбасс SOS , согласно документу меняется следующее:

В период карантина разрешается проведение ВНО, пробного ВНО и других испытаний, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений.

Запрет плановых госпитализаций (с исключениями) теперь распространяется только на регионы «красного» уровня епидемиологической опасности.

Для въезда из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей а также АР Крым через линию разграничения без прохождения самоизоляции появилось дополнительное основание: самоизоляции не подлежат граждане Украины готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

В случае невозможности установки мобильного приложения лицо, въезжающее с оккупированных территорий, по-прежнему подлежит обсервации и имеет возможность, как и раньше, прекратить самоизоляцию в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19, проведенного после пересечения КПВВ.

В новых изменениях отдельно указано, что должностные лица ГПСУ должны проверять установку мобильного приложения гражданами Украины во время пересечения ими государственной границы или лицами при пересечении ими контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя и выезда из них.

Для иностранцев, пересекающих государственную границу, вводится обязанность иметь при себе отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

В случае отсутствия такого теста им будет отказано во въезде в Украину. При этом в случае пересечения линии разграничения такой обязанности не устанавливается.

Раньше лица, пересекающие государственную границу и прибывшие из государства или являющиеся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19, имели возможность не проходить самоизоляцию, если они не находились на территории государств «красной зоны» в течение последних 14 дней, или пересекали территорию Украины транзитом и имели документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток. С сегодняшнего дня такая возможность уже отсутствует.

Чтобы не проходить самоизоляцию, всем, в том числе гражданам Украины и иностранцам, которые едут транзитом, необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-тест на COVID-19, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.