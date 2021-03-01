» » В Украине изменили порядок самоизоляции при въезде в страну или пересечении КПВВ на Донбассе

В Украине изменили порядок самоизоляции при въезде в страну или пересечении КПВВ на Донбассе

Сегодня, 16:35 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Правительственном курьере опубликовано Постановление КМУ №230 от 22 марта №23. Изменения касаются Постановления КМУ от 9 декабря 2020 № 1236 Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщает Донбасс SOS, согласно документу меняется следующее:

В период карантина разрешается проведение ВНО, пробного ВНО и других испытаний, осуществление которых относится к задачам Украинского центра оценивания качества образования и его региональных подразделений.

Запрет плановых госпитализаций (с исключениями) теперь распространяется только на регионы «красного» уровня епидемиологической опасности.

Для въезда из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей а также АР Крым через линию разграничения без прохождения самоизоляции появилось дополнительное основание: самоизоляции не подлежат граждане Украины готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.

В случае невозможности установки мобильного приложения лицо, въезжающее с оккупированных территорий, по-прежнему подлежит обсервации и имеет возможность, как и раньше, прекратить самоизоляцию в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19, проведенного после пересечения КПВВ.

В новых изменениях отдельно указано, что должностные лица ГПСУ должны проверять установку мобильного приложения гражданами Украины во время пересечения ими государственной границы или лицами при пересечении ими контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя и выезда из них.

Для иностранцев, пересекающих государственную границу, вводится обязанность иметь при себе отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

В случае отсутствия такого теста им будет отказано во въезде в Украину. При этом в случае пересечения линии разграничения такой обязанности не устанавливается.

Раньше лица, пересекающие государственную границу и прибывшие из государства или являющиеся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19, имели возможность не проходить самоизоляцию, если они не находились на территории государств «красной зоны» в течение последних 14 дней, или пересекали территорию Украины транзитом и имели документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток. С сегодняшнего дня такая возможность уже отсутствует.

Чтобы не проходить самоизоляцию, всем, в том числе гражданам Украины и иностранцам, которые едут транзитом, необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-тест на COVID-19, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:35

В Украине изменили порядок самоизоляции при въезде в страну или пересечении КПВВ на Донбассе

Сегодня, 15:04

За день жители Луганской области отдали мошенникам более 100 тысяч гривень

Сегодня, 13:57

ПриватБанк ввел лимит пополнения бизнес-карт для ФОПов

Сегодня, 13:53

В Луганской области вместо групп риска решили вакцинировать чиновников ОГА

Сегодня, 11:29

В Харьковской области задержали боевика террористической организации «ЛНР»

Сегодня, 10:12

Подтверждение оккупации: Российская партия намерена открыть свой офис в Донецке

Сегодня, 09:51

В Луганской области 147 новых заболевших COVID-19, в Украине - рекордная смертность

Сегодня, 09:44

Российские террористы обстреливают позиции ВСУ в Донецкой области из тяжелых минометов

Вчера, 16:34

Жители прифронтовой зоны в Луганской и Донецкой областях могут получить финансовую поддержку от МОМ

Вчера, 14:37

В Кременной спасатели разрезали качели чтобы спасти 6-летнего ребенка

Вчера, 14:26

Задержавшего в Станице Луганской гражданку Украины боевика заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Вчера, 12:07

В Минздраве анонсировали начало вакцинации от COVID-19 людей старше 80 лет

Новости Украины:

Вчера, 09:55

С 23 марта Одесса и область в «красной» зоне карантина. Какие ограничения действуют

20-03-2021, 16:50

На стоянке рынка «7-й километр» у двух предпринимателей отобрали 14 млн гривень

18-03-2021, 12:12

В Киеве вводят строгий локдаун с 20 марта

16-03-2021, 10:59

Одесский окружной административный суд открыл дело о бездеятельности полиции во время Одесса прайда-2020

15-03-2021, 14:51

Школы Одессы и Львова переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19

11-03-2021, 10:11

В Киеве 11 марта ограничат вход на станции метро из-за футбольного матча «Динамо» - «Вильяреал»

9-03-2021, 13:36

В Одессе бизнеc просят перейти на дистанционный режим работы из-за COVID-19

9-03-2021, 13:02

Какие пасхальные наборы дарить коллегам по работе?

1-03-2021, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

1-03-2021, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

1-03-2021, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

1-03-2021, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

В Украине изменили порядок самоизоляции при въезде в страну или пересечении КПВВ на Донбассе » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня