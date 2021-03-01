Подтверждение оккупации: Российская партия намерена открыть свой офис в Донецке

Российская партия «Справедливая Россия — За правду» намерена открыть свой офис в оккупированном Донецке. Как отмечают на сайте партии, в Донецке также хотят открыть «представительский центр», который будет принимать жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Более того - российская партия представленная законодательном органе страны-оккупанта уже назначила своего представителя на оккупированных территориях - руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем Председателя партии на территориях так назывыаемых «Донецкой и Луганской народных республик».

Украинская сторона рассматривает намерение открыть представительство партии «Справедливая Россия — За правду» в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО. Задекларированная цель этого офиса грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Дипломат подчеркнул, что российские власти продолжают открыто пренебрегать Минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания на данный момент неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле.

«После незаконной раздачи паспортов граждан РФ российские партии разглядели возможность получения политических дивидендов. Задекларированная цель представительского центра «Справедливой России» способствовать реализации избирательных прав «граждан России» — жителей временно оккупированных территорий грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах.

В последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму. Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований», — подчеркнул представитель МИД Украины.







