Жители прифронтовой зоны в Луганской и Донецкой областях могут получить финансовую поддержку от МОМ

МОМ продолжает оказывать многоцелевую денежную поддержку уязвимым группам населения в отдельных населенных пунктах Донецкой области.

В Луганской области регистрация открыта для жителей населенных пунктов Золотое-1, Золотое-2 и Горское до 26 марта 2021 года.

Телефоны для регистрациии жителей из Луганской области: 050 294-09-83 или 050 294-30-79

В Донецкой области регистрация открыта для жителей населенных пунктов Дружба, Южное, Железное, Валентиновка, Дачное, Дылеевка, Крымское, Курдюмовка, Леонидовка, Нелиповка, Озарянивка, Петровка, Сухая Балка, Шумы, Щербиновка, Юрьевка, Торецкое с 22 марта до 2 апреля 2021.

Жители этих населенных пунктов могут подаваться на помощь, если они соответствуют одному или нескольким из критериев:

люди с инвалидностью (I и II группы)

семьи с тремя и более детьми (до 18 лет)

пожилые люди (старше 65 лет)

семьи, где ребенка или детей (в возрасте до 18 лет) воспитывает один из родителей

безработные в возрасте 50-64 лет

В проекте могут участвовать только люди, которые не получали финансовой помощи от гуманитарных организаций в течение последних 6 месяцев.

Приглашаем лиц, принадлежащих к вышеуказанным категориям и проживающим в Донецкой области, позвонить в МОМ по телефонам 0504259627, 0504289309 или 0504289313, чтобы зарегистрироваться для дальнейшего оценки соответствия критериям. Ждем звонки с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Регистрация в программе и телефонный разговор с представителями МОМ не гарантируют предоставление поддержки.

Проект финансируется Бюро по вопросам населения, беженцев и миграции Госдепартамента США U.S. Department of State: Bureau of Population, Refugees, and Migration