Жители прифронтовой зоны в Луганской и Донецкой областях могут получить финансовую поддержку от МОМ

Жители прифронтовой зоны в Луганской и Донецкой областях могут получить финансовую поддержку от МОМВчера, 16:34
МОМ продолжает оказывать многоцелевую денежную поддержку уязвимым группам населения в отдельных населенных пунктах Донецкой области.
В Луганской области регистрация открыта для жителей населенных пунктов Золотое-1, Золотое-2 и Горское до 26 марта 2021 года.
Телефоны для регистрациии жителей из Луганской области: 050 294-09-83 или 050 294-30-79
В Донецкой области регистрация открыта для жителей населенных пунктов Дружба, Южное, Железное, Валентиновка, Дачное, Дылеевка, Крымское, Курдюмовка, Леонидовка, Нелиповка, Озарянивка, Петровка, Сухая Балка, Шумы, Щербиновка, Юрьевка, Торецкое с 22 марта до 2 апреля 2021.
Жители этих населенных пунктов могут подаваться на помощь, если они соответствуют одному или нескольким из критериев:
- люди с инвалидностью (I и II группы)
- семьи с тремя и более детьми (до 18 лет)
- пожилые люди (старше 65 лет)
- семьи, где ребенка или детей (в возрасте до 18 лет) воспитывает один из родителей
- безработные в возрасте 50-64 лет
В проекте могут участвовать только люди, которые не получали финансовой помощи от гуманитарных организаций в течение последних 6 месяцев.
Приглашаем лиц, принадлежащих к вышеуказанным категориям и проживающим в Донецкой области, позвонить в МОМ по телефонам 0504259627, 0504289309 или 0504289313, чтобы зарегистрироваться для дальнейшего оценки соответствия критериям. Ждем звонки с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.
Регистрация в программе и телефонный разговор с представителями МОМ не гарантируют предоставление поддержки.
Проект финансируется Бюро по вопросам населения, беженцев и миграции Госдепартамента США U.S. Department of State: Bureau of Population, Refugees, and Migration