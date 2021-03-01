Задержавшего в Станице Луганской гражданку Украины боевика заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины осужден участник так называемого «МГБ ЛНР», позиционирующий себя как «спецслужба» террористов. Злоумышленник причастен к похищению человека на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.

По данным следствия, местный житель, присоединившись в ряды незаконных вооруженных формирований, с оружием обеспечивал пропускной режим на блокпостах террористов.

Задокументировано, что в июле 2017 злоумышленник незаконно задержал на пункте пропуска «Станица Луганская» жительницу временно оккупированного Луганска. После этого ее отправили в так называемый «МГБ», где в течение 16 суток незаконно удерживали и требовали признаний в якобы связях с украинскими спецслужбами.

Ресь идет о жительнице Луганска Людмиле Сурженко (псевдоним в соцсетях Людмила Ясная), которую задержали 13 июля в Луганске при пересечении линии разграничения в районе КПВВ Станица Луганская, на блокпосту боевиков так называемой «ЛНР».

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных:

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас участник группировки скрывается на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Он объявлен в розыск.