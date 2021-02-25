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Полиция предупреждает о новой мошеннической схеме: В Луганской области мошенники оформляют на граждан кредиты

Сегодня, 12:45 citynews.net.ua | Напечатать

В полицию поступило сообщение о том, что жительница Лисичанска стала жертвой мошенников. Женщина рассказала полицейским, что на ее мобильный телефон поступило сообщение о том, что в ее личном кабинете на одном из сайтов оформления онлайн-займов был изменен мобильный номер и банковская карта.

Чтобы выяснить причину таких операций, Лисичанка позвонила в службу поддержки указанного сайта, где ее известили, что на ее имя оформлен кредит на сумму 9 тыс грн. По словам женщины, она его не оформляла.

Сведения по данному факту внесены в реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Уважаемые граждане! Запомните несколько советов, чтобы мошенники не воспользовались вашей личной информацией!

НЕ регистрируйтесь на малознакомых сайтах и ​​тем более, не загружайте и не вносите на неизвестных ресурсах копии документов или данные (серия паспорта, номер паспорта, идентификационный код, номер карточного счета).


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