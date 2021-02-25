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В Украине учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения ДПА в 2021 году

Сегодня, 11:21 citynews.net.ua | Напечатать

Учащихся, завершающих получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году.

Решение принято в связи с установлением для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом 1 распоряжения Кабинета Министров от 25 марта 2020 №338-р «О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации».

В соответствии с абзацем вторым части пятой статьи 17 Закона Украины «О среднем образовании», каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенныv центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, кроме случаев, определенных законодательством.

Пунктом 6 раздела IV Порядка проведения ГНА установлено, что соискатели образования, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения, освобождаются от аттестации по решению МОН или местных органов управления образованием. В соответствии с пунктом 9 раздела IV указанного Порядка, соискателям образования, освобожденным от аттестации, в соответствующем документе об образовании делается запись «освобожден(а)».

Согласно позиций 32 и 33 раздела II классификационных признаков чрезвычайных ситуаций, превышение порогового уровня заболеваемости людей гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями в два и более раз в течение периода более двух недель в двух и более административных районах области (Автономная Республика Крым, города Киев и Севастополь), городах или в целом по стране, инфекционные заболевания людей выявленной этиологии отнесены к чрезвычайным ситуациям природного характера.

Несмотря на это, Министерство образования и науки освободило от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020-2021 учебном году.

В соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГНА, необходимо сделать запись «освобожден(а)».

Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, которые заканчивают получение начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19.


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В Украине учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения ДПА в 2021 году » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня