Российские террористы обстреливают Украину из тяжелых минометов - 1 боец ВСУ погиб

18 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

В Донецкой области в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий погиб от пулевого ранения несовместимого с жизнью.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.