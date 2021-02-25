За сутки мошенники «собрали» с жителей Луганской области 800 тысяч гривень

Полиция в очередной раз призывает жителей Луганской области быть максимально осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

Вчера, 17 марта, в полицию обратились пять жителей Луганской области, которых обманули почти на 800 000 гривен. По всем фактам полицейскими открыты уголовные производства по ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Пользуясь схемой «Родственник в беде» мошенники обманули северодончанку, сообщив, что ее дочь ударила мужчину, которому сейчас делают операцию и для его лечения и непривлечение ее к ответственности необходимо немалая сумма денег.

Жительница пгт Белокуракино лишилась денег, перечислив предоплату за несуществующий товар.

Выполнив все указания «псевдо банковского работника», житель Попасной открыл доступ мошенникам к своей карточке, после чего деньги были сняты.

Сватовчане по договору с обществом с ограниченной ответственностью о приобретении товара осуществили оплату за него, после чего связь с представителями общества исчезла.