ТСК Верховной Рады по расследованию пожаров в Луганской области рекомендует уволить Гайдая и Стрюка - ВИДЕО

Временная следственная комиссия Верховной рады завершила расследование по фактам масштабных пожаров в Луганской области летом-осенью 2020 года. Главный вывод комиссии - глава ВЦА Гайдай и руководящий ВЦА Северодонецка Стрюк, полностью провалили работу по предупреждению и по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций.

Именно они виноваты в гибели людей во время лесных пожаров.

Как рассказали на брифинге народные депутаты Сергей Вельможный и Руслан Горбенко, комиссия провела 9 заседаний, в том числе 2 выездных в Луганской области. Собрано более 1500 страниц документов и заслушано более 100 свидетелей.

Уже по фактам пожаров в Луганской области открыто 7 уголовных дел в отношении руководителей ДСНС, Областной администрации и местных органов самоуправления.

Народный депутат Сергей Вельможный сообщил, что досудебное расследование масштабных пожаров в Новоайдарском районе и Северодонецке сразу велось по двум направлениям - подпал лесов незаконными вооруженными формированиями и служебная небрежность. Но полиция Луганской области не расследовала халатность и небрежность руководства области и органов местного самоуправления.

Только в декабре 2020 года было начато досудебное расследование по факту бездеятельности руководства Луганской областной администрации.

Следствие в отношении чиновников показало, что руководители Луганской областной военно-гражданской администрации и Северодонецкой военно-гражданской администрации нарушили сразу несколько законов и кодексов Украины.

Нарушена статья 4 закона про ВЦА, Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай нарушил 71, 75 76 статьи кодекса гражданской защиты Украины.

Именно Сергей Гайдай на назначил руководителя штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Также именно Гайдай и региональная комиссия ТЭБ в нарушение законодательства не обеспечили оповещение и эвакуацию населения из опасной зоны лесных пожаров.

Более того - Луганская область находится на линии фронта, на областном и региональном уровнях отсутствует централизованная система оповещения населения про чрезвычайные ситуации.

По мнению нардепов, в случае обострения на фронте Гайдай и его команда даже не смогут оповестить людей об опасности.

ОДА та ВЦА

16 марта членами Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины принято решение рекомендовать уволить главу Луганской ОГА Сергея Гайдая и главу Северодонецкой ВЦА Стрюка за нарушение законов Украины.

Также ТСК предлагает заслушать Гайдая на заседании СНБО Украины и принять решение о его соответствии занимаемым должностям