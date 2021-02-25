Фонд социального страхования предупредил о задержке выплат больничных и декретных в Украине

Как сообщает пресс-служба Фонда, больничные и декретные будут выплачены в полном объеме, но на сегодня есть задержки в сроках финансирования.

Какой срок задержки?

Продолжительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. На сегодня задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд гривень, а также непрофинансированные заявления-расчеты на сумму 800 млн гривень, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.

Что случилось?

Бюджет Фонда - это доля от единого взноса, который ежемесячно платите вы, или вас платит ваш работодатель. ● От всей суммы собранного ЕСВ в Фонд направляется 9,5727% и по мере уплаты ЕСВ работодателями, эти средства поступают на счет Фонда - и сразу направляются на финансирование материального обеспечения и страховых выплат:

пособий по временной нетрудоспособности (больничные)

пособий по беременности и родам;

пособий на погребение;

ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и тому подобное.

В ноябре 2020 года финансирование больничных и декретных производилось в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя (вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством). Все операции были оптимизированы и ускорены, чтобы в период пандемии обеспечить максимальную оперативность в предоставлении помощи.

На сегодня доходов Фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов.

Это связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии - существенно выросли расходы по больничным, также нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное.

Например, в декабря 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд гривень - на 1,5 млрд гривень больше, чем в декабре 2019-го (900 млн гривень).

Поэтому несмотря на то, что с начала 2021 года ежемесячные поступления в бюджет Фонда покрывают расходы за тот же период, накопленная в конце прошлого года задолженность привела к задержке в выплатах пособий.