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Переечение КПВВ в Станице Луганской: Только платные тесты на COVID-19 и сложности с приложением «Вдома»

Сегодня, 15:47 citynews.net.ua | Напечатать

В феврале 2021 года пересечение линии разграничения можно было осуществить только через два КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской. Об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии разграничения через КПВВ» от БФ «Право на Захист».

Как сообщили в БФ, это привело к уменьшению количества пересечений по сравнению с периодом до введения карантинных ограничений. Тем не менее, общее количество пересечений линии разграничения в феврале увеличилось на 31% - 39 497 - против 27 480 в январе.

На конец февраля КПВВ «Станица Луганская» не был обеспечен экспресс-тестами на COVID-19, несмотря на указания правительства. Поэтому платное ПЦР-тестирование на COVID-19 остается единственным доступным на этом КПВВ. Его можно было проводить только за свой счет в трех частных лабораториях, расположенных на КПВВ. В то же время на КПВВ «Новотроицкое» 518 (87%) человек сдали экспресс-тест на COVID-19.

Посещение родственников остается главной причиной пересечения в обоих направлениях, в частности для людей, следующих на подконтрольную территорию (ПУТ).

Респонденты с неподконтрольной правительству Украины территории (НПУТ) пересекали линию разграничения также для снятия наличных, решения вопросов с пенсией или социальными выплатами и документами.

Впрочем, в феврале 2021 года посещения родственников было лишь третьей из самых распространенных причин выезда в ПУТ после решения проблем с пенсией или социальными выплатами и снятия наличных.

Всего за месяц мониторы БФ «Право на зазист» помогли составить 120 запросов для ускоренной процедуры пересечения линии разграничения от жителей ПУТ.

Кроме того, БФ «Право на защиту» оказал помощь примерно 800 людям в установлении приложении «Вдома».

Также в феврале 4483 уязвимых пожилых людей получили помощь в транспортировке на КПВВ «Станица Луганская» электромобилем от НПО «Пролісок».


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Переечение КПВВ в Станице Луганской: Только платные тесты на COVID-19 и сложности с приложением «Вдома» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня