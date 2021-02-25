Российские террористы обстреливают позиции ВСУ из тяжелых минометов и гранатометов

15 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В Донецкой области, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», пригороды населенных пунктов Верхнеторецкое и водяное, что на Приазовье, российские террористы обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Трудовский российско-оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи поселка Гнутово оккупанты обстреляли украинских военных из ручного противотанкового гранатомета, а у Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», рядом с Южным боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.

В частности, вооруженные силы Российской Федерации и их наемники продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов 120 и 82 калибра, а также гранатометов всех типов.