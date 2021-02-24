Луганская Заря не смогла обыграть киевское Динамо в 18 туре Премьер-лиги Украины

Луганская Заря в матче 18 тура украинской Премьер-лиги со счетом 0:2 уступила киевскому Динамо.

Поединок проходил в Запорожье в воскресенье 14 марта.

«Прежде всего, поздравляю «Динамо» с победой. Очень хотелось при зрителях сыграть против лидера нашего чемпионата в такой футбол, в какой мы, собственно, и сыграли – атакующий. Но в таких играх все всегда решают нюансы, такие как прострел или стандартное положение. То есть мастерство. Обидно, что мы не забили первыми – интересно было бы посмотреть, как развивалась бы ситуация.

Моя команда сделала все, что могла. Где-то чего-то не хватило, где-то действовали чересчур позитивно, думали, что вот-вот все наладим. Но и серия из семи побед у нас была впервые» - отметил на пресс-конференции тренер луганчан Виктор Скрипник.

В первом тайме луганчане не смогли реализовать два острых момента ворот киевлян - сначала иранский форвард Аллахияра Сайядманеша не попал по воротам ударом метров с 18-ти. На 35-й минуте Аллахияра вывели один на один с вратарем, но Георгий Бущан спас «Динамо» от гола.

Во втором тайме инициатива перешла к киевлянам и уже на 55-й минуте «Динамо» вышло вперед. После передачи с фланга Артем Беседин забил в пустые ворота луганской команды - 1:0. А спустя 3 минуты разрыв в счете увеличился после удара Сергея Сидорчука, который ударом в одно касание пробил под перекладину ворот «Зари» - 2:0.

Фото: страница ФК Заря в Фейсбук