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Российские террористы обстреляли Катериновку в Луганской области из гранатометов и ракетного комплекса

Сегодня, 12:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области 14 марта недалеко от Екатериновки российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям ВСУ из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области рядом с населенным пунктом Опытное оккупанты обстреляли позиции ВСУ применив подствольный гранатомет, а

вблизи населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

13 марта вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», рядом с населенным пунктом Южное, российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

О грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории сообщает также Украинская сторона СЦКК.

В частности, российские наемники совершили ряд провокаций с применением запрещенного вооружения, целью которых было искусственное обострение ситуации в районе населенных пунктов Пески и Водяное Донецкой области, с последующим ложному обвинению подразделений Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры окраин Донецка.


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