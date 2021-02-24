Фонд Сергея Жадана вместе с партнерами снова приглашает детей Луганской области на литературный конкурс

Фонд Сергея Жадана вместе с партнерами снова приглашает детей Луганской области на литературный конкурсСегодня, 16:11
Благотворительный фонд Сергея Жадана и проект поддержки детского чтения БараБука начинает прием работ на Конкурс отзывов для школьников Луганской, Донецкой и Харьковской областей «Читай-Пиши!» — 2021 года.
Победителей и победительниц выберут в двух возрастных категориях: 10-13 и 14-17 лет, и в двух номинациях: текстовая и видеорецензия.
Текстовый отзыв может быть объемом от 2000 до 5000 знаков, видео о книге — продолжительностью до 5 минут и в различных форматах: монолог, разговор с несколькими людьми — даже спор, рассказ с элементами буктрейлера и так далее.
За предыдущие 2 года рецензии на конкурс прислали более 600 детей. Среди победителей прошлого года были дети из Луганской и Донецкой областей: из Приволья, Горского, Раздолья, Ильиновки, Мариуполя, Краматорска, Угледара и Селидово.
- Тебе от 10 до 17 лет?
- Проживаешь в Донецкой, Луганской или Харьковской областях?
- Любишь читать украинские книги и делиться своими мыслями и впечатлениями?
Тоди конкурс для тебя!
Чтобы принять в нем участие:
- прочитай книгу, желательно современного украинского автора;
- напиши о ней отзыв объемом от 2000 до 5000 знаков;
- Или: сними видео об этой книге продолжительностью до 5 минут (монолог, диалог с несколькими участниками, рассказ с элементами буктрейлер и т. п.);
- заполни и пришли анкету http://bit.ly/chytaipyshy до 28 апреля;
- не забудь прикрепить к анкете отзыв или указать призвание на видео.
18 мая экспертное жюри определит авторов лучших отзывов.
Победители получат планшет (I место), смарт-часы (2 и 3 место) или комплект техники для блоггеров.
Главный приз для всех победителей — двухдневная поездка летом 2021 в Харьков!
Конкурс основали Благотворительный фонд Сергея Жадана и пространство детского чтения BaraBooka, с 2020 его соорганизаторы — Украинский Институт книги, а с 2021 — и издательство Vivat. Постоянные партнеры — фонды Ukraine Charity и Razom for Ukraine и агентство Bagels & Letters.
Проект, говорят организаторы, ориентирован в будущее.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прочитать книгу украинского автора или авторки, обсудить ее с друзьями или просто хорошенько подумать и — сделать рецензию на неё. Прислать её можно до 28 апреля по ссылке. В прошлом году к номинации «текстовая рецензия» добавился и «видеорассказ», а в этом году школьникам предлагают рецензировать не только художественные книги, но и нон-фикшн: научно-популярную литературу, биографии, мемуары… Таня Стус, руководительница BaraBooka, говорит, что одна из задач проекта — помочь детям почувствовать, что книга — это часть повседневной жизни, повод к разговору с кем угодно и в любом формате: от дискуссий с друзьями за кофе — до научных исследований.
В прошлом году конкурсанты, среди прочего, много писали о войне, смерти и подростковых самоубийствах, дружбе и любви, булинге, издевательствах и социальном неравенстве. Таня говорит — важно отметить, какие темы принесет «карантинный год» — год уединений и разрыва социальных связей. Ведь анализ рецензий — это и возможность взрослым сделать важные выводы о том, чем дышат дети и подростки.
Уже традиционно во время конкурса, в апреле, в школы прифронтовых городов Луганской и Донецкой областей приезжают авторы и критики — пообщаться со школьниками.
Ирина Куницына, директорка БФ Сергея Жадана, считает эти встречи сверхважной частью проекта. Это разговоры о литературе и жизни, а еще — советы о том, как осмысливать прочитанное, на что обращать внимание в книгах.
Кстати, победители прошлого года, которые не смогли попасть на Книжный Арсенал из-за карантина, поедут туда этой весной (если позволят карантинные условия).
Призовой фонд конкурса устроен таким образом, чтобы удовлетворить самые разные детские желания. Во-первых, все 12 победителей и победительниц приедут летом в Харьков, где смогут не только развлечься, но и увидеть как работает большая ІТ-компания, типография и ЛитМузей. Во-вторых, наградами за разные места станут полезные гаджеты: планшеты, комплекты для видеоблоггеров и смарт-часы. И, конечно, — книжные сертификаты, которые позволят выбрать и получить отличную подборку изданий. В этом году книжным партнером и соорганизатором выступило издательство Vivat. Самые интересные работы будут опубликованы на сайте BaraBooka и в журнале Одноклассник.
Юлия Орлова, генеральная директорка Vivat, говорит, что издательству важно помогать детям развиваться:
За новостями и ходом конкурса можно следить по ссылкам:
Фейсбук: facebook.com/chytaj.pyshy/
Инстаграм:instagram.com/chytay .pyshy
Связаться: chytay.pyshy@gmail.com