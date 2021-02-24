Фонд Сергея Жадана вместе с партнерами снова приглашает детей Луганской области на литературный конкурс

Благотворительный фонд Сергея Жадана и проект поддержки детского чтения БараБука начинает прием работ на Конкурс отзывов для школьников Луганской, Донецкой и Харьковской областей «Читай-Пиши!» — 2021 года.

Победителей и победительниц выберут в двух возрастных категориях: 10-13 и 14-17 лет, и в двух номинациях: текстовая и видеорецензия.

Текстовый отзыв может быть объемом от 2000 до 5000 знаков, видео о книге — продолжительностью до 5 минут и в различных форматах: монолог, разговор с несколькими людьми — даже спор, рассказ с элементами буктрейлера и так далее.

За предыдущие 2 года рецензии на конкурс прислали более 600 детей. Среди победителей прошлого года были дети из Луганской и Донецкой областей: из Приволья, Горского, Раздолья, Ильиновки, Мариуполя, Краматорска, Угледара и Селидово.

Тебе от 10 до 17 лет?

Проживаешь в Донецкой, Луганской или Харьковской областях?

Любишь читать украинские книги и делиться своими мыслями и впечатлениями?

Тоди конкурс для тебя!

Чтобы принять в нем участие:

прочитай книгу, желательно современного украинского автора;

напиши о ней отзыв объемом от 2000 до 5000 знаков;

Или: сними видео об этой книге продолжительностью до 5 минут (монолог, диалог с несколькими участниками, рассказ с элементами буктрейлер и т. п.);

заполни и пришли анкету http://bit.ly/chytaipyshy до 28 апреля;

не забудь прикрепить к анкете отзыв или указать призвание на видео.

18 мая экспертное жюри определит авторов лучших отзывов.

Победители получат планшет (I место), смарт-часы (2 и 3 место) или комплект техники для блоггеров.

Главный приз для всех победителей — двухдневная поездка летом 2021 в Харьков!



Конкурс основали Благотворительный фонд Сергея Жадана и пространство детского чтения BaraBooka, с 2020 его соорганизаторы — Украинский Институт книги, а с 2021 — и издательство Vivat. Постоянные партнеры — фонды Ukraine Charity и Razom for Ukraine и агентство Bagels & Letters.

Проект, говорят организаторы, ориентирован в будущее.

«Чем важны образовательные и творческие конкурсы? Тем, что они, так или иначе, касаются будущего. Будущее начинается не завтра. Оно формируется сегодня. В частности — образованностью и креативностью наших детей», — убежден писатель Сергей Жадан.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прочитать книгу украинского автора или авторки, обсудить ее с друзьями или просто хорошенько подумать и — сделать рецензию на неё. Прислать её можно до 28 апреля по ссылке. В прошлом году к номинации «текстовая рецензия» добавился и «видеорассказ», а в этом году школьникам предлагают рецензировать не только художественные книги, но и нон-фикшн: научно-популярную литературу, биографии, мемуары… Таня Стус, руководительница BaraBooka, говорит, что одна из задач проекта — помочь детям почувствовать, что книга — это часть повседневной жизни, повод к разговору с кем угодно и в любом формате: от дискуссий с друзьями за кофе — до научных исследований.

В прошлом году конкурсанты, среди прочего, много писали о войне, смерти и подростковых самоубийствах, дружбе и любви, булинге, издевательствах и социальном неравенстве. Таня говорит — важно отметить, какие темы принесет «карантинный год» — год уединений и разрыва социальных связей. Ведь анализ рецензий — это и возможность взрослым сделать важные выводы о том, чем дышат дети и подростки.

Уже традиционно во время конкурса, в апреле, в школы прифронтовых городов Луганской и Донецкой областей приезжают авторы и критики — пообщаться со школьниками.

Ирина Куницына, директорка БФ Сергея Жадана, считает эти встречи сверхважной частью проекта. Это разговоры о литературе и жизни, а еще — советы о том, как осмысливать прочитанное, на что обращать внимание в книгах.

«Нас спрашивали, почему мы не расширяем конкурс на всю Украину, — говорит Ирина. — Восточные области — это фокус нашего фонда; мы здесь живем и здесь работаем. Мы знаем, чем живут эти дети, чего им не хватает. А не хватает им, в частности, широкого круга общения, поездок, которые расширяли бы кругозор. Поэтому мы и едем к ним, и везем — победителей — к себе».

Кстати, победители прошлого года, которые не смогли попасть на Книжный Арсенал из-за карантина, поедут туда этой весной (если позволят карантинные условия).

Призовой фонд конкурса устроен таким образом, чтобы удовлетворить самые разные детские желания. Во-первых, все 12 победителей и победительниц приедут летом в Харьков, где смогут не только развлечься, но и увидеть как работает большая ІТ-компания, типография и ЛитМузей. Во-вторых, наградами за разные места станут полезные гаджеты: планшеты, комплекты для видеоблоггеров и смарт-часы. И, конечно, — книжные сертификаты, которые позволят выбрать и получить отличную подборку изданий. В этом году книжным партнером и соорганизатором выступило издательство Vivat. Самые интересные работы будут опубликованы на сайте BaraBooka и в журнале Одноклассник.

Юлия Орлова, генеральная директорка Vivat, говорит, что издательству важно помогать детям развиваться:

«Дети ждут от взрослых партнерства, и наши книги — это тоже форма партнерства, приглашение к разговору, размышлениям. Важно помочь им творить, критически мыслить, иметь современные навыки. Такие проекты как «Читай-пиши» — хороший стимул, чтобы зажечь их желанием пробовать что-то новое», — считает издательница. Кроме того, говорит Юлия, дети всегда счастливы увидеть любимых авторов «вживую», поэтому поездки писателей на Донетчину и другие восточные области — суперважная часть истории.

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