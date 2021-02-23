Голкипера луганской «Зари» вызвали в Национальную сборную Боснии и Герцеговины

Голкипер луганской «Зари» своей игрой заслужил дебютный вызов в Национальную сборную Боснии и Герцеговины.

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок луганской команды присоединится к Национальной сборной своей страны 22 марта и примет участие в следующих матчах: