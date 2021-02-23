Голкипера луганской «Зари» вызвали в Национальную сборную Боснии и Герцеговины

Голкипера луганской «Зари» вызвали в Национальную сборную Боснии и ГерцеговиныВчера, 14:55
Голкипер луганской «Зари» своей игрой заслужил дебютный вызов в Национальную сборную Боснии и Герцеговины.
Как сообщает пресс-служба клуба, игрок луганской команды присоединится к Национальной сборной своей страны 22 марта и примет участие в следующих матчах:
- Финляндия – Босния и Герцеговина. Хельсинки, 24 марта.
- Босния и Герцеговина – Коста-Рика. Зеница, 27 марта.
- Босния и Герцеговина – Франция. Сараево. 31 марта.