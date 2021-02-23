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Голкипера луганской «Зари» вызвали в Национальную сборную Боснии и Герцеговины

Вчера, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

Голкипер луганской «Зари» своей игрой заслужил дебютный вызов в Национальную сборную Боснии и Герцеговины.

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок луганской команды присоединится к Национальной сборной своей страны 22 марта и примет участие в следующих матчах:

  • Финляндия – Босния и Герцеговина. Хельсинки, 24 марта.
  • Босния и Герцеговина – Коста-Рика. Зеница, 27 марта.
  • Босния и Герцеговина – Франция. Сараево. 31 марта.

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