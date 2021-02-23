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В Золотом и Тошковке будут работать мобильные отделения Ощадбанка - график

Сегодня, 15:45 citynews.net.ua | Напечатать

С 9 по 12 марта у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях будут работать передвижные мобильные подразделения  АО «Ощадбанка».
9 марта мобильное подразделение Ощадбанка работало в селе Трехизбенка Новоайдарского района.

На 10-12 марта запланирована работа отделения в городах и селах:

  • 10 марта (9.00-15.00) - г. Золотое Попаснянского района;
  • 11 марта (9.00-15.00) - пгт Тошковка-1 Попаснянского района;
  • 12 марта (9.00-15.00) - г. Золотое Попаснянского района.

Кроме того, на постоянной основе (с понедельника по пятницу) с 07:30 до 15:30 (перерыв 11: 30-12: 30) отделения «Ощадбанка» работает на неработающем по вине российских террористов КПВВ «Счастье».

Как сообщает пресс-служба банка, основные задачи мобильных подразделений обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений возложенных государством на АО «Ощадбанк».

Также при помощи мобильности планируется улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской области, которые расположены вдоль линии разграничения на территории подконтрольной украинскому власти.


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