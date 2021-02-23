В Луганской области 14 новых случаев COVID-19

За 8 марта в Луганской области выявили 14 новых случаев COVID-19. Всего с начала тестирования лабораторно подтверждено 15246 случаев заболевания, умерли от осложнений - 478 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 3261 случай коронавируса, еще 76 человек умерли от осложнений.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой - 460, Ивано-Франковской - 433, Черновицкой - 409, Львовской - 351 областях и в Киеве - 201 заболевший.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 1 410 061 человек, из них выздоровели 1 199 229 человек, умерли 27 204 больных.