8 марта в Луганской области российские террористы  обстреляли поселок Золотое-4

8 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 из стрелкового оружия, противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

В Донецкой области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», боевики с помощью ручного противотанкового гранатомета осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2 рядом с поселком Луганское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье и поселка Пески оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Опытное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

В районе поселка Лебединское российские войска обстреливали позиции ВСУ из станкового противотанкового гранатомета.

Боевых потерь среди украинских военных нет.