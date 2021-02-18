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За 7 марта в Луганской области лабораторно подтверждено десять новых случаев COVID-19

Сегодня, 13:14 citynews.net.ua | Напечатать

За 7 марта в Луганской области лабораторно подтверждено десять новых случаев COVID-19. 

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк - 1, Лисичанск - 3, Рубежное - 2, Новоайдарский район - 4.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 232 человек.

Из них выздоровели - 14120, лечатся - 634 (179 - стационарно, 455 - амбулаторно). Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 16,2 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии в Луганской области умерли 478 человек от осложнений, вызванных коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 марта (09:00) в Украине 1 406 800 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 27 128 летальных, 1 198 254 человека выздоровели.

За сутки зафиксировано 5572 новых случая; летальных - 106; осуществлено 23227 тестирований; выздоровели 1734 человека.


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