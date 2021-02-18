В оккупированных районах Луганской области российские террористы агитируют СМСками служить в армии

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с конца февраля активизировали идеологическую работу среди местного населения.

В общественных местах, на остановках общественного транспорта, вблизи торговых площадок, административных, образовательных и медицинских учреждений увеличились объемы размещения информации, направленной на героизацию российско-оккупационных войск и пропаганды военной службы в составе соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Кроме того, в местных СМИ, на платформах социальных сетей и в сервисах обмена короткими сообщениями телекоммуникационных сетей возросла интенсивность агитационных мероприятий среди местных жителей о прохождении военной службы в рядах оккупантов.