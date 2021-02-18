США ввели против Коломойского и его семьи санкции за коррупцию и подрыв демократии в Украине

США лишили украинского бизнесмена Игоря Коломойского, а также каждого из его ближайший родственников права на въезд в США за его причастность «к значительной коррупции», которые подорвали «веру украинского в демократические институты» в Украине. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

В Госдепе пояснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год, Коломойский был причастен к коррупционным действиям, что подрывали верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и властных полномочий для личной выгоды.

«Хотя эти санкции основаны на действиях во время его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются до сих пор, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему», — заявил госсекретарь США Блинкен.

Санкции также наложили на жену олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского. Это означает, что Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Блинкен подчеркнул, что санкции подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины.