Китайская вакцина Sinovac до сих пор без документов об эффективности

ГП «Медзакупивли Украины» рассказали о поставке вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, а также рассказали об условиях, которые были предусмотрены в договоре на закупку препарата.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в СМИ начала появляться неточная информация о поставках вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech Ltd в рамках договора о закупке, стороной Покупателя в котором выступает ГП «Медзакупивли Украины».

Относительно сроков поставки CoronaVac

Договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тыс.шт. не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае. Согласно условиям договора о закупке https://bit.ly/3uV10cA, первая партия должна быть передана и принята нами, как Заказчиком не позднее 7 марта

Подтверждение соответствия требованиям и эффективности вакцины

Не менее чем за 3 рабочих дня до даты поставки Поставщик, среди других документов, обязан предоставить Заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Соответствующая регистрация может быть проведена в рамках специальной процедуры, определенной ст. 9-2 Закона Украины «О лекарственных средствах».

Нам известно о рассмотрении обращения заявителя о регистрации вакцины производства компании Sinovac Biotech Ltd. уполномоченными органами.

Поскольку пока отсутствует информация о регистрации, мы понимаем, что процесс рассмотрения документов и принятия решения Минздрава продолжается.

Также, согласно условиям договора, установленный показатель эффективности вакцины, должен составлять не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой, что должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.

Для принятия товара мы ожидаем от поставщика предоставления полного пакета документов, определенных договором. Также мы ожидаем предоставления данных об эффективности вакцины. Указанные документы пока не были предоставлены.

Любые наши решения и действия при выполнении договоров основываются на строгом соблюдении действующего законодательства и обязательств, взятых в рамках договорных отношений. При наличии дальнейших данных, понимая общественную важность вопроса закупок вакцин, мы будем информировать публично дополнительно.