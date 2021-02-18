» » Китайская вакцина Sinovac до сих пор без документов об эффективности

Китайская вакцина Sinovac до сих пор без документов об эффективности

Сегодня, 14:38 citynews.net.ua | Напечатать

ГП «Медзакупивли Украины» рассказали о поставке вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, а также рассказали об условиях, которые были предусмотрены в договоре на закупку препарата. 

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в СМИ начала появляться неточная информация о поставках вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech Ltd в рамках договора о закупке, стороной Покупателя в котором выступает ГП «Медзакупивли Украины».

Относительно сроков поставки CoronaVac

Договором определена обязанность контрагента осуществить поставку первой партии в 700 тыс.шт. не позднее чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае. Согласно условиям договора о закупке https://bit.ly/3uV10cA, первая партия должна быть передана и принята нами, как Заказчиком не позднее 7 марта

Подтверждение соответствия требованиям и эффективности вакцины

Не менее чем за 3 рабочих дня до даты поставки Поставщик, среди других документов, обязан предоставить Заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Соответствующая регистрация может быть проведена в рамках специальной процедуры, определенной ст. 9-2 Закона Украины «О лекарственных средствах».

Нам известно о рассмотрении обращения заявителя о регистрации вакцины производства компании Sinovac Biotech Ltd. уполномоченными органами.

Поскольку пока отсутствует информация о регистрации, мы понимаем, что процесс рассмотрения документов и принятия решения Минздрава продолжается.

Также, согласно условиям договора, установленный показатель эффективности вакцины, должен составлять не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой, что должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.

Для принятия товара мы ожидаем от поставщика предоставления полного пакета документов, определенных договором. Также мы ожидаем предоставления данных об эффективности вакцины. Указанные документы пока не были предоставлены.

Любые наши решения и действия при выполнении договоров основываются на строгом соблюдении действующего законодательства и обязательств, взятых в рамках договорных отношений. При наличии дальнейших данных, понимая общественную важность вопроса закупок вакцин, мы будем информировать публично дополнительно.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:37

США ввели против Коломойского и его семьи санкции за коррупцию и подрыв демократии в Украине

Сегодня, 14:38

Китайская вакцина Sinovac до сих пор без документов об эффективности

Сегодня, 12:52

В Рубежном от COVID-19 вакцинировали медиков инфекционного отделения центральной городской больницы

Сегодня, 12:33

Местные бюджеты Луганской области получили более 631 млн гривень налогов и сборов

Сегодня, 10:30

Глава СНБО Украины Алексей Данилов в Варшаве встретился с советниками президентов Польши и Литвы

Сегодня, 09:20

В Донецке террористы отбирают квартиры выделявшиеся сотрудникам МВД Украины до 2014 года

Сегодня, 09:00

Компания SpaceX  согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1

Сегодня, 08:00

Гармаш: Путем эскалации Россия попытается заставить Украину начать переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

Вчера, 16:52

ЕС официально продлил санкции против Януковича и его окружения. Кроме Арбузова и Табачника

Вчера, 14:15

В Северодонецке откроют арт-инсталляцию Construct Gender

Вчера, 11:55

Луганская «Заря» вышла в полуфинал Кубка Украины по футболу и сыграет с «Александрией»

Вчера, 11:44

Под Счастьем перевернулся пассажирский автобус - 6 пострадавших

Новости Украины:

1-03-2021, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

1-03-2021, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

1-03-2021, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

1-03-2021, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

1-03-2021, 09:45

На границе с Польшей задержали двух украинских дипломатов с контрабандой

25-02-2021, 21:34

Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом

25-02-2021, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

25-02-2021, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

24-02-2021, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

23-02-2021, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

Китайская вакцина CoronaVac до сих пор без документов об эффективности