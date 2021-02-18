В Рубежном от COVID-19 вакцинировали медиков инфекционного отделения центральной городской больницы

В Рубежном сотрудники инфекционного отделения КНС «Рубежанский центральная городская больница» первыми в городе прошли прививку против COVID-19.

Заведующий инфекционным отделением больницы Ольга Мартыненко отметила: «Это пример ответственного отношения к собственному здоровью и тех, кто рядом. Горжусь своим коллективом».

Также она пообещала информировать общественность о ходе поствакцинального периода.