Местные бюджеты Луганской области получили более 631 млн гривень налогов и сборов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-февраля 2021 в местные бюджеты поступило 631,1 млн гривень налогов и сборов.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 91,1 млн гривень. Рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам.

В частности, 439,6 млн гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с январем-февралем прошлого года больше на 68,4 млн гривень.

Единого налога поступило 97,4 млн гривень, что превышает прошлогодний результат на 8,0 млн гривень.

Дополнительные средства, которые получили территориальные громады Луганской области в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.