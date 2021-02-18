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Местные бюджеты Луганской области получили более 631 млн гривень налогов и сборов

Сегодня, 12:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-февраля 2021 в местные бюджеты поступило 631,1 млн гривень налогов и сборов.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 91,1 млн гривень. Рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам.
В частности, 439,6 млн гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с январем-февралем прошлого года больше на 68,4 млн гривень.

Единого налога поступило 97,4 млн гривень, что превышает прошлогодний результат на 8,0 млн гривень.

Дополнительные средства, которые получили территориальные громады Луганской области в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.


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