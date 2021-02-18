Глава СНБО Украины Алексей Данилов в Варшаве встретился с советниками президентов Польши и Литвы

В четверг, 4 марта, состоялась первая встреча советников президентов по вопросам национальной безопасности Украины, Польши и Литвы в рамках «Люблинского треугольника» в которой принял участие секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Об этом сообщает Посольства Украины в Польше.

С главами делегаций Украины и Литвы встретился также Президент Польши Анджей Дуда. Президентский дворец посетили Алексей Данилов, секретарь Совета безопасности и обороны Украины и Дарюс Кулешус, главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности.

Как отметил Павел Солох, президент Республики Польша «выразил свою волю и готовность встретиться в рамках Люблинского треугольника на уровне глав государств».

Министр Солох заверил, что такая встреча может состояться в текущем году, если позволит эпидемическая ситуация.