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В Донецке террористы отбирают квартиры выделявшиеся сотрудникам МВД Украины до 2014 года

Сегодня, 09:20 citynews.net.ua | Напечатать

В группировке «ДНР» так называемое «министерство внутренних дел» требует от жителей отдельных районов Донецкой области покинуть служебные квартиры и дома сотрудников МВД Украины, выделенные им до 2014 года.

Об этом пишут Новости Донбасса.

В «ДНР» считают, что ряд квартир на территории, которую контролируют незаконные вооруженные формирования, являются собственностью «МВД ДНР». Раньше эти квартиры выдавались сотрудникам украинской милиции в качестве ведомственного жилья. В «ДНР» называют этих правоохранителей «бывшими».

В группировке заявили, что две квартиры в Донецке по улицам Довженко и Ленинградской должны быть выселены. Люди, которые там живут, не являются «сотрудниками МВД ДНР», а люди, прописанные в квартирах, давно не появлялись там. Группировка потребовала от жильцов вывезти личное имущество и передать ключи в так называемое «МВД ДНР».


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