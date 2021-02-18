» » Компания SpaceX  согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1

Компания SpaceX  согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Компания SpaceX  согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1. Договоренности о запуске были достигнуты на прошлой неделе во время переговоров с компанией.

Как сообщил  глава парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха на своей странице в Facebook, в 2020 году генеральный директор КБ «Южное» предложил найти возможность запуска спутника Сич 2-1, который разработало конструкторское бюро, как первого из потенциальной спутниковой группировки Украины.

Стоимость реализации этого проекта была примерно в 8-12 миллионов долларов США.

В итоге год спустя Комитет экономического развития с участием команды Государственного космического агентства успешно завершил очередной этап переговоров с SpaceX.

Эти переговоры продолжались с участием экс-руководителя ДКА Михаила Лева с декабря 2020 года.

«Сейчас мы можем говорить о том, что условия контракта предварительно согласованы и в Украине теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией.

Цена контракта - 1 млн.долл. США, что является чрезвычайно приятной для Украины ценой и в восемь раз ниже той, которая была запланирована с самого начала.

4 марта Комитет провел короткое совещание с новым председателем Государственного космического агентства (ДКА) и представителями Yuzhnoye State Design Office для того, чтобы поставить в известность новое руководство ГКА о состоянии выполнения этого проекта и о достигнутых условия договоренностей с SpaceX.

Дальше - главный исполнитель проекта КБ «Южное» может уже до конца этой недели подписать контракт, МинСтратегПром должен подготовить все необходимые документы для авансирования и сфокусироваться на окончательном решении тех технических проблем, которые еще остались для запуска.

Если все технические препятствия будут преодолены и профильное министерство все сделает вовремя - спутник действительно будет запущен в год 30-летия Независимости Украины» - рассказал Дмитрий Наталуха


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:37

США ввели против Коломойского и его семьи санкции за коррупцию и подрыв демократии в Украине

Сегодня, 14:38

Китайская вакцина Sinovac до сих пор без документов об эффективности

Сегодня, 12:52

В Рубежном от COVID-19 вакцинировали медиков инфекционного отделения центральной городской больницы

Сегодня, 12:33

Местные бюджеты Луганской области получили более 631 млн гривень налогов и сборов

Сегодня, 10:30

Глава СНБО Украины Алексей Данилов в Варшаве встретился с советниками президентов Польши и Литвы

Сегодня, 09:20

В Донецке террористы отбирают квартиры выделявшиеся сотрудникам МВД Украины до 2014 года

Сегодня, 09:00

Компания SpaceX  согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1

Сегодня, 08:00

Гармаш: Путем эскалации Россия попытается заставить Украину начать переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

Вчера, 16:52

ЕС официально продлил санкции против Януковича и его окружения. Кроме Арбузова и Табачника

Вчера, 14:15

В Северодонецке откроют арт-инсталляцию Construct Gender

Вчера, 11:55

Луганская «Заря» вышла в полуфинал Кубка Украины по футболу и сыграет с «Александрией»

Вчера, 11:44

Под Счастьем перевернулся пассажирский автобус - 6 пострадавших

Новости Украины:

1-03-2021, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

1-03-2021, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

1-03-2021, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

1-03-2021, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

1-03-2021, 09:45

На границе с Польшей задержали двух украинских дипломатов с контрабандой

25-02-2021, 21:34

Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом

25-02-2021, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

25-02-2021, 10:35

В Одессе горел жилой дом - 2 человека погибли при пожаре

24-02-2021, 14:30

Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

23-02-2021, 12:44

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы. Почему приговор считают политическим?

19-02-2021, 15:02

В Одессе офицеров береговых ракетно-артиллерийских войск учат воевать новейшим комплексом «Нептун»

18-02-2021, 13:33

В Киеве станции метро «Палац спорту» и «Майдан Незалежності» закрыли для пассажиров из-за сообщения о заминировании

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

Компания SpaceX  согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня