Компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1. Договоренности о запуске были достигнуты на прошлой неделе во время переговоров с компанией.

Как сообщил глава парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха на своей странице в Facebook , в 2020 году генеральный директор КБ «Южное» предложил найти возможность запуска спутника Сич 2-1, который разработало конструкторское бюро, как первого из потенциальной спутниковой группировки Украины.

Стоимость реализации этого проекта была примерно в 8-12 миллионов долларов США.

В итоге год спустя Комитет экономического развития с участием команды Государственного космического агентства успешно завершил очередной этап переговоров с SpaceX.

Эти переговоры продолжались с участием экс-руководителя ДКА Михаила Лева с декабря 2020 года.

«Сейчас мы можем говорить о том, что условия контракта предварительно согласованы и в Украине теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией.

Цена контракта - 1 млн.долл. США, что является чрезвычайно приятной для Украины ценой и в восемь раз ниже той, которая была запланирована с самого начала.

4 марта Комитет провел короткое совещание с новым председателем Государственного космического агентства (ДКА) и представителями Yuzhnoye State Design Office для того, чтобы поставить в известность новое руководство ГКА о состоянии выполнения этого проекта и о достигнутых условия договоренностей с SpaceX.

Дальше - главный исполнитель проекта КБ «Южное» может уже до конца этой недели подписать контракт, МинСтратегПром должен подготовить все необходимые документы для авансирования и сфокусироваться на окончательном решении тех технических проблем, которые еще остались для запуска.

Если все технические препятствия будут преодолены и профильное министерство все сделает вовремя - спутник действительно будет запущен в год 30-летия Независимости Украины» - рассказал Дмитрий Наталуха