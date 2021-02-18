Гармаш: Путем эскалации Россия попытается заставить Украину начать переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш не исключает новой эскалации ситуации на Донбассе. По его мнению, путем эскалации Россия попытается заставить Украину начать переговоры с «ЛНР» и «ДНР».

«Много вопросов начет заявления так называемой „народной милиции ДНР“ о разрешении своим бандам открывать упреждающий огонь по украинским позициям. Приведет ли это к эскалации?» — пишет он на своей страинце в Фейсбук?

«Чтоб не быть голословным и была понятна логика ответа, давайте анализировать вместе. Анализ любых действий противника должен включать соответствие этих действий возможным целям. Цели для нас — не тайна: стратегическая — подчинение в той или иной форме Украины и разрушение ее государственности; а, назовем ее — оперативно-тактическая — субьективизация ОРДЛО, прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском.

Теперь, исходя из этой цели, рассматриваем заявление «Нармилиции» об «упреждающем огне». Начнем с того, что они и без всяких заявлений открывали и открывают огонь. Значит, цель этой информационной акции — не предупреждение возможной эскалации, а сам факт заявления, его публичность. Поскольку публичность — это всегда инструмент политический, а не военный, то и реальная цель заявления политическая — психологическое давление, угроза активизировать военные действия. А что происходит, когда возникает эскалация на фронте? — начинаются контакты в СЦКК и ТКГ, где РФ — «второй посредник», а вторая сторона «внутриукраинского конфликта» — «Донецк и Луганск». Но поскольку и там и там, в той или иной мере, все-таки присутствует Россия, и это позволяет Киеву возлагать ответственность за все достигнутые договоренности на РФ, в Москве придумали хитрый ход — заложили в соглашение о перемирии так называемый дополнительный «координационный механизм прекращения огня». Только мы видим этот механизм в коммуникации с СЦКК и ОБСЕ, а они хотят, чтоб мы напрямую вели диалог с ними, проводили совместные инспекции позиций, ну и все прочее, что продемонстрировало бы миру, что именно они вторая сторона конфликта и, соответственно, в Украине идет гражданская война, а не агрессия России…

Наложим на это вчерашнее заявление Грызлова, что «Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», и получаем все те же яйца, только в профиль — превентивное возложение ответственности на Украину за будущую эскалацию с их стороны, которую, заметьте, Украина не начнет, а «спровоцировала». А-ля логика насильника: она сама виновата…

Теперь, скорее всего, чтоб подтвердить свою решимость, РФ предпримет кратковременную эскалацию на фронте. Это, по ее расчету, должно напугать и нас и Запад, который, в ее сценарии, должен будет надавить на нас, чтоб Киев пошел на уступки, но остановил активные военные действия. И здесь уже все будет зависеть от принципиальности и твердости нашего руководства. Но я на 100% уверен, что это обострение будет краткосрочным, и оно точно не дойдет до уровня 2014-15 годов. Скорее всего ситуация просто вернется на уровень, который был до соглашения о режиме тишины — то есть, перманентной окопной войны. На серьезную войну у России сейчас нет ни экономического, ни человеческого ресурса. Да и геополитическая ситуация — не 14-й год…

Возможно перед выборами в Госдуму, ближе к сентябрю, Путину может понадобиться утилизировать не в меру активных праворадикалов, и заодно поднять ура-патриотизм. Но до осени еще далеко» - так считает представитель Донецка в украинской делегации ТКГ по Донбассу.