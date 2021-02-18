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ЕС официально продлил санкции против Януковича и его окружения. Кроме Арбузова и Табачника

Сегодня, 16:52 citynews.net.ua | Напечатать

Совет Европейского союза сегодня официально продлил санкции против беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте совета ЕС.

«Сегодня Совет постановил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующее замораживание активов против 7 лиц, признанных виновными в незаконном присвоении государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Меры пресечения в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а в отношении двух не продлены», — говорится в заявлении.

Накануне СМИ сообщили, что ЕС вывел из-под санкций экс-главу НБУ Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника из-за того, что украинские правоохранители и генеральная прокуратура, возглавляемая карманным генпрокурором Зеленского, не предоставили соответствующие доказательные документы.

Первоначально санкции против украинских экс-чиновников и беглого президента Януковича были введены в марте 2014 года и с тех пор продлевались ежегодно.

Еще в феврале СМИ сообщали, что в Европейском Союзе рассматривают возможность снять санкции в отношении нескольких представителей окружения Виктора Януковича, которые могли быть причастны к нецелевому использованию украинских государственных средств.

По мнению дипломатов ЕС предупреждали, что в санкционном списке есть «ряд «слабых дел», которые могут быть обжалованы в суде Европейского Союза и в которых Украина не предоставила убедительных доказательств.
В 2020 году из-под санкций ЕС при попустительстве украинских прокуроров уже вывели бывшего премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.


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ЕС официально продлил санкции против Януковича и его окружения. Кроме Арбузова и Табачника » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня