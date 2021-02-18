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В Северодонецке откроют арт-инсталляцию Construct Gender

Сегодня, 14:15 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке 10 марта откроется Арт-инсталляция Construct Gender от Алевтины Кахидзе и ООН Женщины в Украине.

Гендерные стереотипы и неравное представления мужчин и женщин во власти приводят к многочисленным негативным последствиям в обществе, в том числе становятся причиной увеличения случаев насилия в отношении женщин и девушек в публичных и частных пространствах.

Как преодолеть негативные последствия, связанные с гендерными стереотипами? Что означает понятие «гендер»? Или это касается только женщин? Гендер и пол - это одно и то же?

Чтобы ответить на эти вопросы, художница Алевтина Кахидзе создала арт-инсталляцию, которая демонстрирует, что гендер «конструируется», и одновременно знакомит со сложностью этого процесса.

О действенные меры по разрушению гендерных стереотипов и преодоления гендерно-обусловленного насилия в отношении женщин и девушек в частных и публичных пространствах общин, усиление участия женщин в принятии решений на всех уровнях власти, про особые подходы в формировании гендерно чувствительной региональной и местных политик и роль женщин-ученых в возрождении научного потенциала Луганской области - все эти темы будут представлены в выступлениях почетных спикеров выставки - руководства Луганской областной государственной администрации, Северодонецкой городской ВЦА, Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, ГУНП Украины в Луганской области, Управление патрульной полиции Украины в Луганской области, студентов, представителей общественных и международных организаций.

Экспозиция Арт-инсталляции «Construct Gender» проходит в рамках HeForShe Arts Week 2021 по случаю Международного дня борьбы за права женщин и будет находиться с 10 по 24 марта 2021 в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля по адресу: Северодонецк, проспект Центральный 59 -а, холл 3 этажа.

Торжественное открытие выставки состоится 10 марта 2021 в 14.00.

Алевтина Кахидзе - победительница конкурса среди молодых художников и кураторов Центра современного искусства при НаУКМА (2002), лауреат Премии Малевича Польского Института в Киеве для украинских художников (2008). Выпускница Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (факультет графики), Академии Яна ван Эйка (Маастрихт, Нидерланды); участница многих международных и украинских художественных проектов; соучредитель частной резиденции для иностранных художников в селе Музычи. Темы ее художественных практик - потребительская культура, гендер, конфликты, мир собак и растений.

HeForShe Arts Week - это художественный марафон, который объединяет музеи, галереи, кинотеатры и другие арт-институции вокруг темы гендерного равенства и прав человека. Движение HeForShe, основанный ООН Женщины - это глобальное движение солидарности в поддержку гендерного равенства, в котором мужчины и мальчики становятся главными агентами изменений.

Мероприятие организовано ООН Женщины в Украине в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира, которую имплементируют четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают тринадцать международных партнеров: Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также Правительства Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, США, Швеции, Швейцарии и Японии.


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