Луганская «Заря» вышла в полуфинал Кубка Украины по футболу и сыграет с «Александрией»Сегодня, 11:55
3 марта в Луцке на стадионе «Авангард» состоялся первый из четырех поединков четвертьфинальной стадии Кубка Украины, в котором луганская «Заря» сыграла на выезде с ровенским «Вересом».
В середине первой половины матча ровенская команда получила право на пенальти из-за нарушения правил капитаном «Зари» - игру прямой ногой.
С 11-метровой точки голевым ударом отличился игрок «Вереса» Шестаков. Но уже через семь минут луганчане выровняли положение — Иванисеня сыграл на добивании после штрафного от партнера.
Гол игрока луганской команды Владислава Кочергина на 59 минуте оказался победным. Игрок решился на удар с дальней дистанции и не прогадал с решением — 1:2.
Матч ровенский «Верес» завершал в меньшинстве после удаления на 76 минуте Панасенко.
В итоге матча луганская команда стала первым полуфиналистом кубка Украины по футболу.
Сегодня, 4 марта, по результатам жеребьёвки полуфинальных пар Кубка Украины по футболу, соперником луганчан стала «Александрия», игра с которой состоится на выезде на стадионе «Ника» в Александрии 21 апреля.
Второй полуфинальной парой стали «Агробизнес» и «Динамо».