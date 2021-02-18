Луганская «Заря» вышла в полуфинал Кубка Украины по футболу и сыграет с «Александрией»

3 марта в Луцке на стадионе «Авангард» состоялся первый из четырех поединков четвертьфинальной стадии Кубка Украины, в котором луганская «Заря» сыграла на выезде с ровенским «Вересом».

В середине первой половины матча ровенская команда получила право на пенальти из-за нарушения правил капитаном «Зари» - игру прямой ногой.

С 11-метровой точки голевым ударом отличился игрок «Вереса» Шестаков. Но уже через семь минут луганчане выровняли положение — Иванисеня сыграл на добивании после штрафного от партнера.

Гол игрока луганской команды Владислава Кочергина на 59 минуте оказался победным. Игрок решился на удар с дальней дистанции и не прогадал с решением — 1:2.

Матч ровенский «Верес» завершал в меньшинстве после удаления на 76 минуте Панасенко.

В итоге матча луганская команда стала первым полуфиналистом кубка Украины по футболу.

Сегодня, 4 марта, по результатам жеребьёвки полуфинальных пар Кубка Украины по футболу, соперником луганчан стала «Александрия», игра с которой состоится на выезде на стадионе «Ника» в Александрии 21 апреля.

Второй полуфинальной парой стали «Агробизнес» и «Динамо».