В Луганской области новые военно-гражданские администрации получили руководителей

Председатель Луганской военно-гражданской облгосадминистрации Сергей Гайдай подписал распоряжения о назначении руководителей четырех городских военно-гражданских администраций, которые были образованы и реорганизованы по Указу Президента Украины № 62/2021.

Горскую городскую военно-гражданскую администрацию Северодонецкого района Луганской области возглавил Алексей Бабченко.

Лисичанскую городскую военно-гражданскую администрацию Северодонецкого района Луганской области - Александр Заика.

Северодонецкую городскую военно-гражданскую администрацию Северодонецкого района Луганской области - Александр Стрюк.

Счастьенскую городскую военно-гражданскую администрацию Счастьенского района Луганской области - Александр Дунец.

Напомним, что эти военно-гражданские администрации в Луганской области образованы и реорганизованы по Указу Президента Украины № 62/2021.

Стоит отметить, что Заика, Стрюк и Дунец до реорганизации возглавляли соответствующие городские военно-гражданские администрации в Луганской области.